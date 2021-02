Juan Cruz Real sobre los refuerzos: “No es traer por traer”

El técnico del América de Cali se unió al llamado del hincha con relación a los fichajes para este 2021 y comentó sobre sus charlas con las directivas.

En el América de Cali todos apuntan hacia un mismo lado, pero en sus procesos individuales, el técnico Juan Cruz Real ha dejado claro que desde su posición siempre puede estar buscando la forma de llamar la atención de las directivas. Ahora, se ha vuelto una costumbre que esté hablando sobre los refuerzos, pues ha mostrado su preocupación ante la falta de incorporaciones.

+ El ‘Trencito’ Valencia y los otros jugadores que ofrecieron al América

+ Héctor Quiñones: “Hay que aprender a trabajar con el dolor”

En diálogo con RCN Radio de Cali, el estratega se refirió nuevamente a esta situación. “Nosotros mantenemos comunicación permanente con las directivas, somos prudentes al pedir jugadores que se ajusten a la situación del club, esperamos 2 jugadores que potencien el plantel que ya tenemos“, dijo inicialmente, recordando los pedidos que se han hecho a lo largo de estas semanas.

Además, fue consultado por lo diferentes rumores que se han generado recientemente con jugadores con nombre, pero sin contrato y un pasado reciente que no es el mejor, por lo que comentó: “El jugador que llegue, tiene que tener actualidad, que independiente a lo hecho en el pasado, en el corto plazo tenga un buen nivel. No es traer por traer“.

Por último, el técnico dijo que en caso de que no se puedan cerrar contrataciones, confía en su grupo de jugadores. “Yo veo un grupo de jugadores que siguen motivados, que el fútbol es actualidad, que lo que alcanzaron es historia, tengo un grupo de jugadores muy inteligentes y tenemos que estar a la altura, debemos seguir ganando, lo que exige”.

"Carlos Sierra, no ha sido inscrito porque no está clara su situación de si va a seguir o no, si lo inscribimos y le sale una opción, tendríamos un cupo cubierto, si se queda, hará parte de la plantilla" @juancruzreal DT de @AmericadeCali en #SuperComboCali pic.twitter.com/ZMexQd1xFp

— Súper Combo RCN (@supercombocali) February 9, 2021