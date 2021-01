Juan Cruz Real, la nómina de América, su “conforme” y la felicitación a Sebastián Viera

FOTO: DIMAYOR

Pasó el tercer partido del 2021 para América de Cali y todavía no ganó. Es más, ahora ni siquiera empató. Cayó derrotado en Barranquilla por Junior y al final el DT explicó la razón por la que está conforme con lo que vio.

Es sencillo y tiene que ver con las sensaciones que le dejó el equipo, más allá del resultado. Así lo resumió: “Me voy con buenas sensaciones de mi equipo. Cuando jugamos como equipo así, vamos a ser duro, humildemente, para cualquier rival. Los jugadores estuvieron a la altura del partido, con bajas, ante una de las mejores nóminas del país. Estoy conforme, no contento porque no ganamos pero sí conforme con lo que hicieron los jugadores”.

De esa forma Juan Cruz Real reaccionó al 2-1 en Barranquilla que pasó a ser el cuarto partido consecutivo del equipo sin triunfos y el tercero del año. Desde que goleó a Santa Fe en la ida de la final de la Liga BetPlay 2020, América de Cali no volvió a ganar: perdió con el cuadro albirrojo en la vuelta, empató con Deportivo Pasto en la Copa BetPlay (eliminado por penaltis), igualó con Águilas Doradas en el debut de la Liga 2021 y ahora cayó con Junior.

“La expulsión condicionó (roja a Kevin Andrade a los 18 minutos). No vi la jugada, más allá de que pudo ser expulsión o no. Después de eso no pudimos hacer presión. El equipo aguantó bien hasta que vino la expulsión de Junior. En líneas generales, jugando con bajas, los jugadores tuvieron entrega. Merecimos más de lo que nos llevamos”, concluyó.

La felicitación de Juan Cruz Real a Sebastián Viera

América de Cali perdió en Barranquilla por 2-1 con un gol del arquero uruguayo que tiene Junior sobre el final del compromiso. ¡Golazo! Así lo entendió Juan Cruz Real y por eso la referencia que hizo a la anotación y al rematador. Lo dijo en rueda de prensa durante la primera respuesta:

“Al final Sebastián Viera hizo un gol de otro partido y lo felicito porque es uno de los mejores ejecutores del fútbol colombiano”. El elogio no pasó inadvertido. Para el uruguayo fue su noveno gol con la camiseta de Junior y el primero que le anota a América de Cali.

Más de Juan Cruz Real en rueda de prensa

-“Los cambios se hicieron cuando se tenían que hacer. En general los que entraron lo hicieron bien, necesitábamos un retoque en el juego, fuimos competitivos y hay que tener en cuenta que no tenemos una nómina extensa, había bajas importantes”.

-“La presencia de Pablo Ortiz era clave para este partido, hasta la expulsión el equipo había hecho un buen partido”

-“A Adrián Ramos lo vamos llevando despacio, hablamos con él y nos dijo que estaba para 30 minutos”.

-“Fuimos eficientes, creamos las mejores opciones de gol, pero nos faltó la eficacia para finalizar las jugadas”.