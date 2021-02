Juan Cruz Real: “Hicimos todo para ganar. El empate no nos sirve”

Luego de un resultado que lo deja con un pie afuera del América de Cali, el técnico Juan Cruz Real habló en rueda de prensa y dio sus impresiones del partido.

El técnico campeón del fútbol colombiano sigue sin convencer en el América de Cali y a diferencia del año pasado, su equipo sigue mostrando irregularidad pero los resultados no lo están acompañando. Tras empatar como local frente al Envigado, el DT tiene su puesto en riesgo, por lo que explicó lo que pasó en este partido, donde no se le consultó por una posible salida.

Inicialmente, habló sobre el resultado y las impresiones que le dejó el trámite de este juego. “El punto no nos sirve porque debemos sumar de a 3, hemos empatado mucho e indudablemente necesitamos sumar de a 3. En el primer tiempo no estuvimos bien, nos costó la profundidad y en el segundo tiempo mostramos otra faceta“.

Justamente, fue cuestionado sobre la falta de efectividad del equipo, argumentando que se intentó, pero falto concretar las oportunidades. “Creo que el equipo en el segundo tiempo se entregó a pleno, busco por todos lados, tuvimos muchas aproximaciones, algunas muy claras que no pudimos meter. Hay que seguir, indudablemente no sumar de 3 no nos favorece, hicimos todo para ganar el partido, pero no metimos las que tuvimos“.

Por último, habló del flojo rendimiento como local, donde solo se ha conseguido una victoria en los últimos 9 partidos. “La fortaleza se logra con rendimiento y resultados. Tenemos que mejorar esa eficacia, definir las oportunidades que tenemos. Estamos en deuda de local, estamos trabajando para eso, algo nos está faltando para lograrlo“.

Vea la rueda de prensa completa, donde estuvo acompañado por Marlon Torres