Juan Cruz Real: de la queja por la cancha en Tunja al “lo importante era ganar”

FOTO: DIMAYOR

El DT de América de Cali habló en rueda de prensa luego del primer triunfo del equipo en 2021. Lo valoró bastante y todo porque consideró que la cancha del estadio La Independencia fue un gran obstáculo.

“No sé si a mucha gente le ha tocado venir a Tunja y jugar en esta cancha con el césped alto. Es muy difícil esta plaza. Le doy mucho valor a la victoria, un esfuerzo grandísimo de los jugadores. Lo importante era ganar. Seguramente veremos cosas para corregir, pero no jugamos en cualquier cancha. Acá Boyacá Chicó se hace fuerte, se juega la vida en cada partido y nosotros entendimos cómo jugar y cómo ganarlo”, dijo Juan Cruz Real al final del compromiso.

El tema del césped fue algo en lo que insistió. Le dedicó otra respuesta: “Cuando un equipo trata de elaborar, en esta cancha es muy difícil. Qué bueno que ganamos porque si no parecería que lo ponemos como excusa. Pero honestamente, canchas como esta no ayudan al espectáculo. Uno entiende el estado en que está al campo al verlo acá y no por TV. Tratamos de jugar no como queríamos, pero bueno, entendimos cómo podíamos jugar de acuerdo a las condiciones del campo”.

América de Cali sacó adelante un juego difícil que, en el entender del DT, se complicó aún más por las condiciones de la cancha. Pasó a ser una dificultad más que se supo sortear para marcar a través de Duván Vergara y Yesus Cabrera. De esa forma la escuadra finalmente ganó y llegó a 5 puntos en la tabla de la Liga BetPlay I-2021.

Más de Juan Cruz Real tras el triunfo de América de Cali

-“Hacía mucho que América de Cali no ganaba en esta plaza que es muy difícil. Hoy la cancha no está en buenas condiciones para que equipos de Primera División puedan jugar. Los futbolistas hicieron un esfuerzo muy grande, el mérito es todo de ellos. Fue un partido muy duro. En un momento supimos jugarlo y en otros nos costó un poco más. Fue importante sacar los 3 puntos. Era un resultado que necesitábamos”.

-“El arquero está para atajar y qué bueno que pueda estar cuando lo necesitemos. El rival juega y es una plaza complicada. Hay situaciones en que el balón va más rápido, el timing cambia para un defensa. Analizaremos, pero bueno. Lo que me deja tranquilo fue la entrega de los jugadores. Supieron interpretar cómo se juega el partido y pudimos haber hecho un gol más. Lo importante era ganar y el equipo lo consiguió”.

-“Era importante ganar. Iban 3 partidos, pero hoy recién tuvimos a toda la gente. Jugamos un partido muy complejo. Obviamente esperamos poder tener una sumatoria de partidos sumando puntos importantes. La expectativa es la misma: encadenar victorias”.

-“Me deja tranquilo la forma en que jugó el equipo de acuerdo al contexto, a la cancha, el estado del campo, la altura, son varias cosas”.