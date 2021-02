Jorge Luis Pinto y su estrategia para salvar al Cúcuta Deportivo

Han pasado varios meses desde que el Ministerio del Deporte le quitó el reconocimiento deportivo al Cúcuta por negligencias en sus procesos legales por parte de sus directivos.

A razón de ello, la presente Liga BetPlay 2021 – I se juega con 19 equipos, motivo por el que cada fecha descansa un club tras la no participación del Cúcuta Deportivo que hasta que no pague las multas correspondientes, no podrá volver a pertenecer al fútbol colombiano como equipo profesional.

Ante esto, el técnico Jorge Luis Pinto, un histórico con la institución motilona se pronunció al respecto y abrió una luz de esperanza a la afición cucuteña. “Con amigos del fútbol e hinchas del Cúcuta buscamos construir una organización seria, de todos y para todos, donde saquemos adelante al equipo y podamos devolverle la gloria para que esté a la altura de su historia. En los próximos días daremos más detalles”.

Cabe recordar que la resolución del Ministerio del Deporte habla de dos multas específicas. La primera se debe al “no pago de las obligaciones laborales a su cargo, desde el 31 de diciembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019 que ascienden a un valor de Ciento Sesenta y Tres Millones Quinientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Treinta y Ocho Pesos ($163.561.638)”.

La segunda es contra José Augusto Cadena como representante legal, por “Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales”, que corresponden a $43.890.150, “por el incumplimiento de las obligaciones legales y estatuarias que lo rigen, no rendir la información requerida por la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte de manera oportuna y dentro de los términos establecidos, y al no haber actuado con la diligencia y cuidado de un representante legal para lograr las gestiones tendientes a cumplir de manera oportuna con el pago de las obligaciones laborales a cargo del Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A.”.

Así las cosas, se espera que resuelva el futuro del Cúcuta Deportivo, teniendo en cuenta que su ficha se encuentra a la deriva y la hinchada ya suma vario tiempo sin ver jugar a su equipo. No obstante, con las palabra de Pinto se vuelve a abrir una esperanza.