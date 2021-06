Jonathan Copete: de la despedida en Brasil, ¿al regreso a la Liga BetPlay?

Terminó el vínculo de Jonathan Copete con Santos FC. Tuvo despedida y placa conmemorativa en su último entrenamiento. Se va del equipo y de momento tiene una opción de volver al fútbol colombiano.

Es Deportivo Cali el equipo interesado en él. Se trata de un viejo anhelo de la Junta Directiva. No han podido conseguirlo por el contrato que lo unía al club brasilero desde mediados de 2016. Ahora sin ese compromiso, empiezan los sondeos para poder ficharlo. Es un atacante de 33 años con una amplia experiencia.

Jonathan Copete fue goleador en Venezuela. Además jugó en Argentina con Vélez Sársfield, en Brasil con Santos FC, en México con Pachuca CF y en Chile con Everton de Viña del Mar. En el fútbol colombiano hizo parte de Santa Fe y Atlético Nacional. Con los dos fue campeón. Además tiene títulos en Venezuela y Argentina. Va en busca de su nueva experiencia.

La de Santos FC terminó con homenaje. Este jueves lo recibieron en el vestuario y le hicieron una calurosa despedida. Jonathan Copete sale del club siendo el máximo goleador extranjero de su historia (26 años) y tras 4 años jugando con sus goles. Disputó 145 partidos y terminó siendo el cuarto futbolista no brasilero que más veces ha defendido su camiseta.

Su contrato termina el 18 de junio y no será renovado. “Fue una vida dentro de este club, del que ahora puedo decir que amo. Jugar cinco años en el más grande del mundo, que es el Santos, fue un honor. Me llevaré muchas cosas positivas de aquí para mi vida”, dijo Jonathan Copete en declaraciones publicadas por el club.

“Desgraciadamente no conseguí ganar un título, pero siempre hice todo lo que pude por esta camiseta. Es muy gratificante poder salir de esta manera. No todos los jugadores consiguen dejar un club en un ambiente tan bueno. Salgo por la puerta grande y, para mí, eso es muy importante”, concluyó.

“Meu momento mais marcante foi quando joguei queimado no clássico. Não contei para ninguém, pois não queria ficar fora do jogo. Só queria dar a vida por esse clube, pois naquele momento estavam precisando de mim, e acabei sendo recompensado com os três gols”#ObrigadoCopete pic.twitter.com/tU5orS7Xke

