Johan Arango: acercamiento con Once Caldas y las palabras de Tulio Gómez

Luego de varios semestres, el polémico jugador volvió a ser relacionado con el fútbol colombiano. Actualmente es figura con el Binacional de Perú.

Johan Arango volvió a sonar para los equipos de la Liga Betplay luego de que su último paso por Independiente Santa Fe terminara marcado, nuevamente, por las polémicas e indisciplina. Ahora, se rumora que desde el Once Caldas, donde se vio su mejor desempeño, estarían buscando darle una nueva oportunidad según reportaron medios locales.

Sin embargo, la información fue desmentida desde Manizales, pues aseguran que no lo tienen en consideración debido a su reputación. Además, a finales del año pasado, su equipo, el Binacional de Perú, confirmó la renovación de su contrato para el campeonato 2021, por lo que habría que hacer esfuerzo económico para traerlo, lo cual no saldría conveniente.

Tulio Gómez sobre Johan Arango

El máximo accionista del América de Cali, habló recientemente con el programa ‘Zona Libre de Humo‘, donde confirmó nuevamente la obsesión que tiene con este jugador. “Johan Arango es un jugadorazo, siempre he querido tenerlo, pero él se tiene que ajuiciar. Si Johan Arango tuviera disciplina sería jugador de Selección Colombia”.

Además, fue contundente con los motivos por los que no lo contrató. “Lamentablemente ha sido desjuiciado porque es una gran persona que hay que recuperar y que sí me gustaría tener en América. El problema de esos jugadores indisciplinados no es que ellos toman, sino que se llevan a dos o tres con ellos“.