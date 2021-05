Jhon Vásquez, jugador del Cali: “No hay fútbol si no hay soluciones”

Los jugadores del fútbol colombiano siguen en protesta contra la Dimayor con el objetivo de que no siga rodando la pelota durante la crisis en Colombia.

Esta semana, los capitanes de los equipos del fútbol colombiano en consenso con la Acolfutpro (Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales), emitieron un comunicado oficial donde solicitaban a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol no seguir programando juegos de los torneos locales mientras avanza una situación complicada en las calles del país.

Contrario a esta petición, desde el ente organizador del FPC decidieron programar el juego pendiente de los cuartos de final entre Deportivo Cali y Deportes Tolima para jugar este sábado a las 3:00 p.m. en Envigado, amenazando a ambos equipos en que si no se presentan, el paso a la final del campeonato será directamente para La Equidad, equipo ya clasificado a las semifinales.

Los jugadores se mantienen firmes y dicen que no van a jugar, uno de ellos es Jhon Vásquez, delantero del Deportivo Cali que se expresó con un claro mensaje en sus redes sociales. “Por nuestros derechos como colombianos, no hay fútbol. Si no hay soluciones nos unimos al paro nacional por una Colombia mejor. ¡Vamos todos juntos!“, escribió el jugador en sus historias de Instagram.

Jugadores de todos los equipos colombianos han compartido el comunicado de Acolfutpro en sus redes, incluso los extranjeros como Gastón Rodríguez y Hernán Menosse, ambos del Cali. Resta esperar para ver en qué termina esto, pues de momento la respuesta de la Dimayor es sancionar a clubes y jugadores que sigan adelante con este acto de rebeldía.