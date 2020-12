Jersson González y su linda historia con Santiago Moreno

Luego de que el juvenil, Santiago Moreno llegara a su primera final, el técnico que lo tuvo desde divisiones inferiores, Jersson González, habló de su primer día en el equipo.

Santiago Moreno, la joya revelación de la cantera del América de Cali, está viviendo un momento inmejorable en su corta carrera, pero como lo ha relatado recientemente su madre, en una entrevista para el diario El País de Cali, ha sido una recompensa a todos los esfuerzos durante su infancia. Una niñez dura que hoy lo tiene a punto de ser campeón.

En la mencionada entrevista con Marta Cecilia Moreno, su madre, habló de los primeros años de ‘Santi’ en el fútbol. “Santiago comenzó a jugar fútbol a los cinco años. Nosotros vivíamos en una invasión en Decepaz y un pelao que entrenaba lo vio un día y me dijo que lo llevara donde el profesor James, también del barrio, y allí estuvo hasta los once años, cuando yo me di cuenta que había una convocatoria para las divisiones menores del América, donde lo recibió el profesor Jerson González.

Fuimos a la prueba y Jerson solo lo dejó en cancha unos pocos minutos (tres) y lo sacó, entonces Santiago se puso a llorar porque estaban sentando a los niños que no iban a quedar. Cuando lo vio, el profesor le preguntó por qué lloraba y él le respondió que porque no había quedado, entonces Jerson le dijo “Güevón, vos quedaste, no necesitaba verte más ni hacerte más pruebas” y eso a ‘Santi’ lo motivó mucho”.

Después de ese testimonio, en Win Sports buscaron al técnico que todavía se mantiene trabajando con las divisiones menores del equipo y reafirmó lo dicho, contando aquella anécdota con más gracia y asegurando que Moreno siempre lo cuestiona por estar recordándolo.

En vídeo, la anécdota en palabras de Jersson González