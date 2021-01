Jersson González, su reglamento y el sueño como DT. “Si no es en América de Cali…”

Ahora que asumió como entrenador de la categoría sub-17 de América de Cali, Jersson González publicó el reglamento interno que manejará en la categoría y esa imagen se viralizó.

Luego de varios años trabajando en la sub-20 e incluso dirigiendo al equipo principal, hubo un cambio en su rol dentro del cuadro escarlata. Ahora iniciará un proceso con futbolistas más jóvenes. Tendrá a cargo la categoría sub-17 a la que le impuso un reglamento interno que compartió a través de su cuenta en Instagram.

+ ¿América de Cali vetó a Matías Pisano en el fútbol colombiano?

+ ¿Oferta por Rodrigo Ureña?

+ América de Cali: ¿Interesa Alejandro Chumacero?

Incluye cosas como llegar 30 minutos antes de la hora establecida para el entrenamiento, cero cabello tinturado y rayas en las cejas o cabeza, la prohibición del uso de aretes o piercings, el uniforme limpio, etc. “La disciplina es la clave del éxito”, argumenta el hombre que fue 5 veces campeón con América de Cali en su época de futbolista (hizo parte de las Estrellas 9, 10, 11 y 13; y también de la Copa Merconorte 1999).

“Yo primo sobre todo la disciplina. El papel con las indicaciones que mandé ayer son las mismas que manejo en divisiones inferiores hace 5 años en América de Cali (…); Respeto las decisiones que se toman en la institución, así no las comparta. Estoy ahora en la sub-17 y lo asumo como debe ser, bienvenido sea”, dijo Jersson González en entrevista en el Súper Combo (RCN Radio).

Jersson González y su proyección como DT, así no sea en América de Cali

Luego de retirarse de la actividad profesional como futbolista empezó una carrera como entrenador. Ha estado dirigiendo equipos juveniles, algunos femeninos e incluso estuvo en el cuadro profesional un par de veces. Antes de la llegada de Alexandre Guimaraes él fue el entrenador, dirigiendo en unos cuadrangulares semifinales.

Su objetivo es volver a tener una experiencia de ese estilo. “Estoy feliz formando, lo disfruto. Me encanta formar, pero también me preparo para ser DT del equipo profesional. Me sigo preparando. Si no es aquí en América de Cali, será en otro lado. Respeto siempre las decisiones de mis jefes”, dijo en la entrevista ya mencionada.