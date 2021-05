Jersson González: “Estoy convencido de que vamos a revertir el resultado”

El técnico del América de Cali para el partido ante Millonarios habló de lo que será este determinante juego para las aspiraciones coperas del equipo.

Este sábado, América de Cali visitará el estadio Murillo Toro de Ibagué donde estará buscando remontar la serie de los cuartos de final ante Millonarios donde el equipo pierde por 2 goles a 1. Jersson González estará al mando del cuadro ‘Escarlata’ a modo de interino y se refirió a lo que será este único partido que estará dirigiendo.

+ América de Cali, Carlos Sierra ¿Y Atlético Nacional?

+ Tulio Gómez confirmó que tuvo ayuda económica para buscar a Juan Carlos Osorio

En diálogo con ‘El Alargue’ de Caracol Radio, el técnico vallecaucano confió que remontarán la serie. “En América están jugadores de los más grandes en Colombia, la serie no está para Millonarios, sí, tenemos muchas bajas pero los 30 que están acá son grandes. Estoy convencido que vamos a revertir el resultado“.

Además, se refirió al último partido que dirigió con América, donde justamente le ganaría y eliminaría a Millonarios como visitante. “A mí me marcó mucho el partido de finales, cuando el profesor Pinto dirigía Millonarios, y yo llegué de interino a América y logramos eliminar a Millonarios luego de una campaña impresionante de los azules, me marcó como DT“.

Por último, se refirió a la posición que ocupa dentro del plantel y de la forma en que los jugadores lo ven. “A mí me da mucha tranquilidad saber que el equipo me respeta y los jugadores me respetan como DT y como cuando fui jugador, saben que les puedo aportar mucho“.