Jerson Malagón sufrió una fractura y será baja del América de Cali

Jerson Malagón, uno de los nuevos refuerzos del América de Cali, no pasa por un buen momento en la Liga BetPlay 2021 y será baja por lo menos un mes.

Malagón, de 27 años de edad, llegó al América de Cali como uno de los mejores centrales del 2020, donde jugó con la camiseta del Deportivo Pasto. Sin embargo, no ha podido consolidarse dentro de los elegidos por Juan Cruz Real y no ha vuelto a ser convocado.

Su última convocatoria fue el 4 de febrero, fecha en la que América jugó ante Atlético Bucaramanga y fue titular, debido a la jornada de suspensión que le restaba a Marlon Torres. No obstante, su nivel no fue el mejor en dicho encuentro y desde ahí no ha vuelto tener una nueva oportunidad por Juan Cruz Real.

Ahora, se conoció que será baja del cuadro escarlata por lo menos 3-4 semanas por una fractura que que sufrió ayer en su antebrazo derecho en uno de los entrenamientos habituales del equipo, confirmó Carlos Restrepo, médico del equipo profesional.

Así las cosas, Malagón se suma a las bajas de Oscar Cabezas, Duván Vergara y Adrián Ramos, queines no estarán este martes ante Envigado por la fecha 9 de la Liga BetPlay.