Jerson Malagón: “Estoy en deuda con el equipo, con la hinchada”

El defensor del América de Cali habló sobre su lesión y espera poder recuperarse lo más pronto posible para reintegrarse al equipo.

América de Cali está pasando por un buen momento deportivo, pero el tema de las lesiones le jugaría una mala pasada. Para el próximo partido de Liga BetPlay, que será el sábado 20 de marzo ante Once Caldas en Manizales, Juan Cruz Real solamente cuenta con un central disponible, debido a la suspensión para Pablo Ortiz y las lesiones de Marlon Torres, Óscar Cabezas y Jerson Malagón.

Se rumoró que el jugador Malagón, quien sufrió una fractura en su antebrazo, estaría disponible para este juego, pero el mismo jugador se encargó de aclarar que probablemente no llegue. En diálogo con FUTBOLETE, el defensor habló sobre lo que ha sido su proceso con América de Cali y la fecha estimada de su regreso al campo de juego.

“Me voy recuperando poco a poco y estoy esperando a que selle bien el hueso para regresar. No he jugado nada y hay que aportarle al equipo porque la verdad me siento en deuda con la hinchada, el cuerpo técnico; con todos. Lastimosamente me pasó esto y hay que salir más fuerte de la situación“, dijo el defensor bogotano.

Sobre la competencia que hay en la nómina y la fecha estimada de su recuperación, dijo: “Estaba esperando por una oportunidad y preciso me pasó lo de la lesión, pero Dios sabe como hace sus cosas. Entre una semana y media o dos podría tardar, hay que esperar a que selle bien el hueso, hacer físico y ponerme a disposición del técnico. Está buena la competencia entonces hay que prepararme bien para ya no estar más en departamento médico“, puntualizó