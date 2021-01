¿Quién es Jerson Malagón, el bogotano que llegó al América de Cali?

Un talento más que exporta Bogotá. Jerson Malagón está a punto de debutar con América de Cali en este 2021.

Jerson Malagón ya entrena con América de Cali y cuenta las horas para debutar con el vigente campeón del Fútbol Profesional Colombiano. El defensor central habló en exclusiva con FUTBOLETE y nos contó quién es él, cómo llegó al América y los momentos más especiales en su carrera deportiva, sin olvidar al barrio San Marcos de Bogotá, donde salió.

+ “Me haré matar por los colores del América”: Jerson Malagón

27 años de edad para Malagón, conocido en el barrio como ‘Tato’, que salió del microfútbol, un deporte de barrio para entrenar con la Equidad, equipo donde el profesor Alexis García le dio la oportunidad de debutar como jugador profesional en el año 2014.

“El microfútbol fue algo que mi padre me inculcó, viene del hogar , de la casa. Mi padre también jugó micro y habían torneos donde yo participaba y le cogí amor al micro y ahí fue donde mi papá decide llevarme a una escuela de barrio, donde yo vivo, en Santa Helenita y ahí fue mi salto a Equidad, equipo que me da la oportunidad de tener un proceso de formación que duró 13 años para debutar con Alexis García”.

Experiencia en la Segunda División con Orsomarso

“La verdad José Sangiovanni es una gran persona y deciden contratarme, recién compra la ficha del equipo. Allá estuve año y medio con Alex Escobar y muy contento de jugar en segunda donde la competición es más fuerte porque el ritmo de competencia te exige a prepararte bien”.

Momento clave de su carrera

“Fue en Tigres , donde el profesor Bodmer me lleva. Estuve 6 meses ahí, me pude mostrar y se me da la oportunidad de ir a Patriotas con el profe Diego Corredor. Él significa mucho para mí, me ha ayudado, respaldado. A él y al a vida le agradezco mucho porque estuvo en los momentos difíciles donde compartí en Patriotas y Pasto.

Primer gol como profesional y el tanto ante América de Cali

“Mi primer gol fue en Orsomarso. Fue un momento importante porque venía de una lesión. Luego se me da la oportunidad de hacerle gol a América en Primera y era un momento que estaba esperando porque marcarle a un equipo grande de Colombia es muy importante”.

“Mi abuelita es pieza fundamental en mi vida, es la mujer junto a mi mamá las personas que me han apoyado siempre y han estado conmigo en los malos y buenos momentos. Esto es por y para ellas”.

Representa al barrio San Marcos, de Engativá

Representar el nombre del barrio es un orgullo para mí y mi familia. Es un barrio con mucha alegría, con jugadores jóvenes, muy buenos, con mucho talento. Lo llevo presente a todo lado donde vaya porque me trata muy bien la gente, siempre me han querido”.

“Siempre que estoy en vacaciones trato de ir a ver a mis amigos, los apoyo. Me gusta ver mucho micro y de vez en cuando lo practico y lo apoyo en mi barrio (San Marcos) y estoy pendiente de cómo les va”.

Cómo se dio su llegada al América de Cali

“Ellos ya tenían un interés desde hace rato por mí. Hubo acercamientos a mitad de año, empiezan a seguirme con el profe Juan Cruz Real y a mí se me terminaba el contrato en diciembre con Pasto y es ahí ellos toman el tema con mi empresario y se me da esta hermosa oportunidad, donde llego al equipo Bicampeón de Colombia”.

“Mi llegada al América de Cali es una alegría inmensa. Me dieron la oportunidad que estaba esperando hace mucho tiempo. Cuando mis padres se enteraron estuvieron muy contentos, felices por el paso que logré en mi carrera. Ahora queda entregarlo todo de mi parte y así poderme ganar un puesto”.