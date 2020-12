“Me haré matar por los colores del América”: Jerson Malagón

El zaguero bogotano, Jerson Malagón, será oficializado en los próximos días como nuevo jugador del América de Cali tras finalizar su contrato con el Deportivo Pasto.

El actual campeón del Fútbol Profesional Colombiano ya piensa en lo que será un 2021 donde además de disputar los dos torneo locales, también estará en la Copa Libertadores por segunda vez consecutiva tras ser ser bicampeón. Por esa razón, las directivas ya trabajan en lo que será el tema de refuerzos y renovaciones en el plantel.

A falta de confirmación, el portero Diego Novoa, proveniente de la Equidad y el central Jerson Malagón, del Deportivo Pasto, son los primeros refuerzos que tendrá el América de Cali para el siguiente año. Precisamente, el bogotano habló para el ‘Alargue’ de Caracol Radio sobre su llegada al conjunto ‘Escarlata’.

“Soy un defensa muy tranquilo, no me gusta botar la pelota, me gusta salir jugando, soy guerrero y me haré “matar” por los colores de América como lo hice por el Deportivo Pasto”, señaló Malagón.

Y agregó que ” por ahora estaré 2 años con el América de Cali pero quiero mucho más, quiero quedarme mucho tiempo, quiero que me compren y estoy seguro que con mi trabajo en 2021 lo harán” y concluyó que · hay que apostarle al tricampeonato.

Jerson Malagón es jugador profesional desde 2014, año en el que debutó en la Equidad. También ha vestido las camisetas de Orsomarso, Tigres, Patriotas, Águilas Doradas, y Deportivo Pasto. Con el equipo pastuso, en la Liga BetPlay 2020 anotó 2 goles y disputó 20 partidos, todos como titular con gran actuaciones, lo que ayudó para que se diera su paso al cuadro ‘escarlata’.

Jerson Malagón es dueño de sus derechos deportivos y llegó a los ‘Diablos Rojos’ a préstamo por dos años con opción de compra.