La razón por la que no jugó Jeison Palacios con Santa Fe ¿Se quedan sin central?

Independiente Santa Fe debutó con derrota ante Atlético Nacional en el comienzo de la Liga BetPlay 2021 y perdió 2-0 en el Atanasio Girardot.

Varias caras nuevas se vieron dentro del terreno de juego por parte de Santa Fe, que no jugó un mal partido pero no pudo vencer a Aldair Quintana quien salió como la gran figura del compromiso. Una de las preguntas que se hizo toda la afición santafereña era por qué no fue convocado Jeison Palacios y sí Alejandro Moralez, el canterano.

Pues Harold Rivera, en la rueda de prensa post partido, manifestó que “Palacios y Rentería (Dixon) están haciendo trámites administrativos”. Por esa razón, los dos centrales no estuvieron ante Nacional. Sin embargo, lo ue se conoció después por parte de la prensa local es que Jeison Palacios, zaguero titular de Santa Fe, no seguiría en el equipo.

Jeison Palacios: Los derechos federativos del jugador son de A. Petrolera. La primera opción de compra es de Santa Fe, que se vence el próximo martes.

Hay una oferta del fútbol extranjero por el jugador (mercado emergente) si Santa Fe no hace uso de la opción el jugador se iría. — Sebastián Heredia Ferro (@sebheredia) January 18, 2021

Pues es muy complicada la posibilidad para que Palacios siga en el equipo cardenal, ya que Independiente Santa Fe deberá pagar antes del martes un millón de dólares para hacer uso de la opción de compra a Alianza Petrolera por los servicios del defensor central. Sin embargo este es un valor que no está dentro del presupuesto de Santa Fe y sería inminente la salida de la institución.

En las próximas horas se podría hacer oficial la salida del jugador, teniendo en cuenta que el uso de la opción de compra por los servicios de Jeison Palacios es la única opción que tiene Santa Fe para su continuidad tras no poder conseguir una postergación el préstamo con el equipo de Barrancabermeja.