Jefferson Duque y las críticas que recibió en redes sociales por derrota ante Equidad

Jefferson Duque fue titular en la derrota de Atlético Nacional 1-0 ante Equidad por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2021-1 en Zipaquirá.

Luego de perder y quedar eliminado ante Deporte Tolima por la Copa BetPlay, Jefferson Duque brindó unas declaraciones que no cayeron bien dentro de la afición del ‘verdolaga’. “Vine acá a poner la cara, a pedir disculpas a toda nuestra hinchada y al profe. Lo que pasó hoy es una vergüenza. Nos viene pasando y no tiene por qué pasar más”.

No obstante, después de esas declaraciones, la ‘Fiera’ volvió a competir, esta vez ante Equidad en un estadio complicado como lo fue el ‘Zipa’ González, de Zipaquirá, y no cambió mucho su nivel; incluso, intentó engañar al árbitro central con un ‘piscinazo’ que no convalidaron.

Por esa razón, por medio de las redes sociales, criticaron a Jefferson Duque, de quien se esperaba un mejor desempeño luego de sus polémicas palabras.

Aquí algunos tuits en contra de Jefferson Duque

Tan vehemente como la vendedora declaración, Jefferson Duque reclama un penalti ¡Y claro que lo hay! Duque le hizo zancadilla a Duque en el área de Equidad (?) — Juan Pablo Arévalo L (@ArevaloJuanP) January 25, 2021

No veo la hora de que en la rueda de prensa salga Jefferson Duque, a regañar a Jefferson Duque. — 𝓟𝓪𝓾𝓵𝓲𝓷𝓪 𝓜𝓮𝓳𝓲𝓪💚 (@Pauliina_Mejia) January 25, 2021

Uy Jefferson Duque, hace unos días hablando de honestidad y ahora se tira tremendo piscinazo y reclama de forma vehemente. 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ — JORGE PUERTO LADINO™ (@jorgepubliradio) January 25, 2021

“Vine acá a poner la cara, a pedir disculpas a toda nuestra hinchada y al profe porque la verdad esto que pasó es una vergüenza. Este 2021 nos tenemos que tocar las que somos para llevarme ese premio al mejor jugador del año”. Declaró Jefferson Duque.#PremiosFSL2020 pic.twitter.com/Z3qILiRUKx — Futbol Sin Limite (@futbolsinlimi) January 26, 2021

Por ahora, el conjunto ‘verdolaga ya prepara lo que será la cuarta fecha de la Liga BetPlay donde se medirá ante Deportivo Pereira en el Atanasio Giradot. Dicho encuentro se disputará este sábado 30 de enero a partir de las 6:05 p.m.