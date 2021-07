Jaminton Campaz: “Quiero llegar al Real Madrid, pero estoy con Tolima y vivo agradecido”

Uno de los mejores jugadores de la Liga BetPlay es Jaminton Capaz, jugador del Deportes Tolima que estuvo con la Selección Colombia en la reciente Copa América.

El jugador sigue disfrutando de sus vacaciones y en los próximos días se unirá a trabajos con Deportes Tolima para afrontar la Liga BetPlay 2021-II. Sin embargo, es uno de los futbolistas que siempre protagoniza el mercado de fichajes tras los varios pretendientes que le siguen la pista.

Sine embargo, el propio atacante habló de su futuro y sus objetivos a corto y largo plazo. Lo hizo en entrevista para el GolCaracol.Com, en donde confesó que su sueño es llegar al Real Madrid.

“Sí, no pude estar en las finales, un poco triste, bueno a la vez también feliz, pero obviamente muchos me preguntan si yo escogía las finales o la Selección Colombia, pero es que la Selección Colombia es grande. Ya feliz porque quedamos campeones y con este nuevo torneo ir con la misma actitud y quedar campeones. Todas las ligas no son lo mismo, pero saldremos a luchar a pelear por la estrella”, inició Campaz.

Sobre su futuro y los rumores de salir del país, Campaz dijo que “yo en este momento estoy con Tolima, hay muchas cosas que se dicen, pero pues si claro, cuando salga del club seré muy agradecido, porque me han formado, pero quiero salir por la puerta grande. Mi sueño es llegar al Real Madrid, equipo que siempre he querido y sería un honor llegar allá y representar a mi país, esas son mis ideas. Mientras tanto disponible con mi equipo y dar lo mejor a mi equipo”.