Jáder Obrian fue presentado en su nuevo equipo de la MLS

Uno de los goleadores del fútbol colombiano, Jáder Obrian, fue presentado como nuevo jugador de Dallas FC de la MLS proveniente de Rionegro Águilas.

Luego de ser uno de los delanteros con más mercado dentro del balompié nacional, Jáder Obrian decidió seguir su trazegar en el fútbol de Estados Unidos, más exactamente en el Dallas FC, equipo donde acaba de ser presentado y jugará junto a sus compatriotas: Andrés Ricaurte y Michael Barrios.

+ ¿Atlético Nacional, Junior FC o la MLS? ¡Jáder Obrian ya decidió!

+ Juan Carlos Osorio habló sobre la posibilidad de dirigir a América de México

+ ¿Qué pasó con la esposa de Mauricio Arboleda?

𝙀𝙡 𝙎𝙤𝙡𝙙𝙖𝙙𝙤

FC Dallas has acquired Colombian winger Jáder Obrian from Rionegro Águilas on a permanent transfer.

— FC Dallas (@FCDallas) December 22, 2020