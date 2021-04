Iván René Valenciano: “Todos van a remontar, menos el América”

El ahora panelista, Iván René Valenciano, habló sobre los duelos de vuelta en la Liga BetPlay, donde apostó por todos lo que comenzaron perdiendo la serie, menos que América.

El pasado fin de semana, se jugaron los primeros partidos de ida de los cuartos de final en la Liga BetPlay, donde no hubo empates y en las cuatro llaves quedó algún equipo con ventaja. Seis de los ocho clubes que están en esta instancia, tendrán competencia internacional entre semana pero entre sábado y domingo se definirán los semifinalistas de este semestre.

+ Chicho Arango, Millonarios, Benfica… ¿y ofertas?

+ ¡A Deportivo Cali no le sale una! Chistes por lo que le pasó tras la goleada en Ibagué

Sobre estos juegos, el exjugador Iván René Valenciano opinó en el programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, donde hizo un análisis de la actualidad de los clubes y manifestó sin temor a equivocarse que en todos los juegos habrá remontada, exceptuando al campeón, América de Cali. Incluso, confió en que el Deportivo Cali pueda darle vuelta a un 3 – 0 en contra.

“El único que no revierte la serie es América contra Millonarios. Santa Fe le gana a Junior y la revierte, Atlético Nacional le gana a La Equidad sin ningún tipo de atenuante y Cali también le revierte la serie a Tolima. Lo digo porque lo que he visto de cada uno de los equipos jugando de local es distinto, Cali genera todas las situaciones de gol pero no la meten, pero tengo fe de que ahora se destaparán“, dijo el ex – Junior.

#YoEscuchoElVbarCaracol 🎙️"El único que no revierte la serie es América. Nacional, Cali y Santa Fe le dan la vuelta": Iván René Valenciano ➡️El panelista del Vbar Caracol habló sobre los juegos de vuelta de los cuartos de final de la Liga colombiana 📻En Cali: 90.5FM-820AM pic.twitter.com/YAUICwbsPQ — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) April 27, 2021

Por otro lado, solamente con unas horas de diferencia entre esta declaración la que citamos a continuación, Valenciano tuvo un drástico cambio de opinión. En el programa ESPN FC, el ‘Bombardero’ había manifestado que La Equidad iba a eliminar a Atlético Nacional en los cuartos de final, por lo que las críticas en su contra no se han hecho esperar.