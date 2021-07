¿¡”Irrespeto físico” de Teo Gutiérrez a Fuad Char!? Así es la versión

Un par de semanas después del final del contrato de Teo Gutiérrez con Junior de Barranquilla, surge esta versión. La dio Javier Hernández Bonnet, director general del Gol Caracol, al aire en Blu Radio.

“Todo se remonta a un viaje internacional del Junior. En medio de la pandemia, los jugadores se negaron a viajar, si no les pagaban un premio que les debían. El presidente del Junior, Antonio Char, fue y el trato que le dieron no fue el mejor. De hecho, Teo Gutiérrez lo ridiculizó delante del resto de futbolistas”, fue lo primero que contó.

Agregó que ahí se rompió la relación entre el futbolista y el directivo. Siendo así, se habría dado la presencia de Fuad Char, el máximo accionista del equipo, en el lugar de los hechos. “Llegó, se reunió con los jugadores y les dijo que ‘nunca se les ha fallado, la circunstancia del club es compleja, la pandemia nos ha golpeado a todos, pero que el martes estará consignada la plata en su cuenta'”. Es en ese momento en el que Teo Gutiérrez habría entrado en acción nuevamente.

“Don Fuad se devolvió después de dar el mensaje, cuando sintió que Teófilo lo tomó del brazo. Ahí fue cuando la cosa se cerró. El gusto que no le dieron es el de cancelar el contrato porque le tendrían que pagar la totalidad del mismo (…). Fue un irrespeto físico por parte de Teo Gutiérrez hacia la jerarquía”, terminó diciendo Hernández Bonnet.

Cierto o no, lo real es que desde mediados de abril que Teo Gutiérrez dejó de jugar con Junior. Habría sido por una lesión. Estuvo recuperándose y no tuvo la posibilidad de volver a tener acción de manera oficial. Terminado su contrato, el club optó por no renovarlo y por ende ya se le hizo la despedida en los canales oficiales del equipo.

La versión de Hernández Bonnet sobre Teo Gutiérrez y Junior