El actual subcampeón de la Liga BetPlay, Independiente Santa Fe, dio a conocer la lista de jugadores convocados para visitar a Atlético Nacional por la primera fecha del torneo local 2021.

Harold Rivera, para muchos el mejor DT que tuvo la pasada temporada, convocó a 18 jugadores para viajar a Medellín y enfrentar al conjunto ‘verdolaga’, equipo que estrena cuerpo técnico para la el presente año bajo el mando de Alexandre Guimaraes.

Convocados de Independiente Santa Fe para enfrentar a Nacional

El cuadro rojo de la capital de la República presenta una baja importante para viajar a la capital antioqueña tras no ver a Carlos Arboleda dentro de los nominados. Aun que no ha salido el parte médico oficial, se conoce que sufrió una contusión en el pie derechos, motivo por el que no viajará.

En su lugar estará el canterano de Santa Fe, Alexander Porras, quien ya ha tenido rodaje con el equipo profesional. Por otro lado, Michael Rangel, Leonardo Pico, Johan caballero y Jhon Arias son las caras nuevas que hacen parte de la convocatoria.

Sherman Cárdenas aun no está en forma física y los demás refuerzos no serán de la partida por decisión técnica de Harold Rivera. El compromiso entre ‘verdolagas’ y ‘cardenales’ se disputará este domingo a partir de las 6:05 .p.m. en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín y será transmitido por Win Sports +.

Cabe recordar que ambos equipos disputarán la Copa Libertadores del presente año, motivo por el que necesitan rodaje para sus nuevas incorporaciones tras el tiempo y espacio reducido que hay a causa de la pandemia.