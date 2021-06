Hugo Rodallega y la nueva indirecta para el América, que no sería correspondida

El delantero quiere llegar a Colombia para vestir la camiseta del América de Cali, pero en esta oportunidad el problema para que no llegue no sería suyo.

Como pasa en cada mercado de fichajes, el nombre de Hugo Rodallega comienza a sonar alrededor del fútbol colombiano principalmente relacionándosele con el América de Cali, pues el mismo jugador es el encargado de decir que quiere adelantar su regreso a Colombia, pero finalmente por factores externos este fichaje nunca se da.

Según lo que se ha podido conocer desde las versiones oficiales, en América no tienen conversaciones con el veterano delantero desde hace varias semanas, pero lo que si se ha seguido moviendo son las redes sociales. A través de su cuenta de Twitter, Rodallega ha seguido mandando mensajes en clave para el dueño del equipo Tulio Gómez, quien debería ser el que lo busque.

Este miércoles, Gómez publicó en sus redes sociales las fotografías del nuevo bus del equipo de cara al próximo semestre, con un diseño con detalles blancos que gustó a la hinchada. Unos minutos después, el jugador twitteó un mensaje que se relacionó directamente con esto. “Cómo será esa belleza por dentro“, escribió.

Sobre lo que podría pasar con esta negociación, es que Rodallega no sería del agrado del cuerpo técnico de Juan Carlos Osorio, a pesar de que los directivos lo quieren traer. Han pedido dos centrodelanteros y gastar gran parte del presupuesto salarial en este jugador no sería conveniente para lo que quieren construir, por lo que esta vez no sería su culpa si no se da su llegada al América.