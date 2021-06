Hernán Torres: de la felicidad por “ser campeón con su gente”, al mensaje para el hincha de Millonarios

Hernán Torres fue el DT que cortó una sequía de 24 años sin títulos en Millonarios. Con él al mando se ganó la Estrella 14 en 2012 y ahora se perdió una final. El campeón es él con Deportes Tolima, el equipo de la tierra en la que nació.

“El título con Millonarios fue hace 9 años. Ha pasado mucho tiempo. A la hinchada de Millonarios la llevo en el corazón, es importante, pero hoy estoy feliz porque fui campeón con mi equipo, con mi tierra, con mi gente, con mi hinchada”, fue lo primero que dijo el DT que logró su cuarta coronación como entrenador.

Hernán Torres en su palmarés ya tiene dos estrellas en el fútbol colombiano (Millonarios y Deportes Tolima). Además ganó el Torneo de Ascenso con América de Cali y logró un título en Perú con FBC Melgar. Su actualidad lo tiene como campeón en Colombia, dándole la tercera Estrella al elenco ibaguereño.

“Ibagué debe estar feliz y me siento feliz. Soy orgullosamente ibaguereño. Por eso me siento feliz. Lo conseguimos. En 3 finales se nos fue y hoy lo conseguimos (…). Gracias a Dios. Le oramos mucho, hay que agradecerle. Nos dio la bendición, estábamos seguros que no nos iba a abondonar”, dijo el DT en su primer encuentro con la prensa tras la coronación.

Y agregó: “Le hemos ganado a un equipo muy duro y difícil, se paró bien y comenzó con ventaja. Era muy difícil penetrarlo. Es un equipo importantísimo por su juventud y el gran técnico que tiene como es Alberto Gamero. Fue un duro partido”.