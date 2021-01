¿Hay ofertas por ‘Teo’ Gutiérrez? Desde Junior respondieron

Desde hace varios días, se ha generado incertidumbre con relación a la continuidad de Teófilo Gutiérrez en el Junior de Barranquilla. Esto dicen las voces oficiales.

En los primeros días del año, se comenzó a hablar de una posible salida de ‘Teo’ Gutiérrez del Junior, luego de que el mismo jugador comentara que se acaba su contrato a mitad de año y no hay oferta de renovación. Además, se rumora que hay varios equipos, principalmente de Argentina, que han buscado su contratación para este mercado de fichajes.

En diálogo con el medio ‘Habla Deportes‘, Héctor Fabio Báez, director deportivo del cuadro barranquillero, comentó la actualidad con relación al jugador. “Oficialmente no hemos recibido ofertas por Teófilo Gutiérrez; hemos visto temas periodísticos pero nada ha llegado. Ya si él quiere salir, habría que mirarlo en el momento que llegue algo“.

Sin embargo, explican que no cierran las puertas a una negociación, pues venderlo ahora implicaría no dejarlo ir gratis en junio. “No es un tema de decir sí o decir no si no se saben las condiciones de una posible operación, desvinculación o una ampliación. Las tres opciones pueden estar en la mesa“, comentó el directivo.

💰 “Hasta ahora está cerrado el mercado, pero los partidos podrían dar situaciones a analizar” 👉🏻 “No ha llegado ninguna oferta por Teo, si llega habría que verlo” 🗣 Héctor Fabio Báez, gerente de Junior, en #HablaDeportesRadio ✅ Escúchanos de lunes a viernes de 10 a 11:30 am pic.twitter.com/xVCBrp2Rh8 — Habla Deportes (@HablaDeportes) January 22, 2021

Con esto, se confirma que en el club cuentan con él para este campeonato y mucho dependerá de la voluntad de Gutiérrez. Por ahora, si no llega una oferta convincente a las oficinas del Junior, se quedará por lo menos otros seis meses defendiendo los colores del cuadro ‘Tiburón’.