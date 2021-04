Harold Rivera: “No me gustaron muchas cosas de Santa Fe”

Foto: Dimayor

El técnico de Independiente Santa Fe, Harold Rivera, habló luego de que su equipo sufriera un complicado partido ante Deportivo Pereira.

Independiente Santa Fe llegaba como favorito a un partido que lo podía catapultar a la cima de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, pero en cambio, terminó sufriendo ante el penúltimo equipo del campeonato y que lucha por no descender. Al final el equipo logró rescatar un empate, pero hubo mucha autocrítica por parte del cuerpo técnico.

En rueda de prensa, Harold Rivera dio su balance del partido. “No me gustaron muchas cosas del equipo, hubo malas entregas y desde ahí cortamos mal el juego, estábamos caminando la cancha y ese no es el equipo. No me gustaron ciertas partes del partido, lo intentábamos, pero no encontrábamos el camino adecuado“.

Y continuó, asegurando que en la segunda mitad el equipo logró conectar con su estilo de juego. “En el segundo tiempo nos faltó más entereza y jerarquía para terminar las situaciones de gol que generamos, sobre todo en esos últimos minutos, es algo que debemos corregir porque se vienen cosas más difíciles”.

Sobre la clasificación, dijo. “Éramos dos equipos con necesidades diferentes, pero si nosotros queríamos dar un paso hacia la clasificación, teníamos que ganar hoy, pero no salimos como debíamos salir, fuimos demasiado imprecisos y caminamos la cancha en el primer tiempo. Se empató el partido, pero lo queríamos ganar, estoy molesto por esa situación porque debemos ser contundentes“.

Vea la rueda de prensa completa aquí