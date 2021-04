Harold Rivera le dedicó el triunfo a Eduardo Méndez y eligió el rival para los playoff

Independiente Santa Fe derrotó 1-2 a La Equidad y clasificó, como cabeza de serie, a los playoff de la Liga BetPlay I-2021 con 33 puntos.

Los goles del compromiso por parte del ‘cardenal’ llegaron a Través de Diego Valdés y Johan Caballero en el partido que Santa Fe utilizó a una nómina alterna pensando en el duelo del jueves ante Junior por Copa Libertadores. Sobre la victoria ante Equidad y lo que viene para el león, Harold Rivera habló en rueda de prensa.

“Gloria a Dios por esta victoria dedicada a nuestro presidente Eduardo Méndez, desearle que se recupere pronto . Dios lo bendiga y lo tengamos pronto con nosotros”, inició el DT con la dedicación del triunfo.

Sobre el posible rival, el estratega DT tolimense dijo que “todos los equipos son complicados. Son rivales difíciles, quizá el tema es si nos toca con Junior estaríamos en la misma ciudad y evitaríamos un viaje. . El objetivo era clasificar, somos cabeza de serie y esperar el sorteo. Entonces decir que un equipo u otro. Si nos toca, por temas de logistica, sería el Junior”.

Por la victoria ante La Equidad. “Destaco lo que hizo el equipo, corrieron, presionaron. Diego tuvo dos opciones para marcar, entonces esto es importante porque nos genera gran confianza, me gustó el trajano de Delgado, lo que hizo Serje. oponerse a hablar de un solo jugador me parece que no. El premio es para el grupo. Venir a ganarle a un equipo como es Equidad, yo creo que nos ayuda a pensar que los jugador no pueden dar una mano para lo que viene”.

Y finalizó analizando lo que se avecina. “Se vienen dos finales, debemos sortear los rivales, pero no dejar pasar por alto este primer rival que lo conocemos (Junior), hemos jugado varios partidos. Es una seguidilla de partidos muy difíciles, estaremos jugando y viajando. Esperamos poder contar con ellos y al final encarar estas dos competencias como siempre lo hemos hecho”.