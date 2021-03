Hamilton Ricard y la crítica a Adrián Ramos, Ángelo Rodríguez y Marco Pérez: “No son goleadores”

El exjugador de la Selección Colombia, Hamilton Ricard, analizó el fútbol colombiano y criticó a los delanteros de los equipos importantes de la Liga BetPlay.

Ricard, de 47 años, quien fue un importante delantero colombiano y estuvo en Deportivo Cali, Cortuluá y Deportes Quindío, habló para ‘Super Combo del Deporte’ y criticó a los delanteros de la actual Liga BetPlay, en especial a Adrián Ramos (América de Cali, Ángelo Rodríguez y Marco Pérez (Deportivo Cali).

“Si comparamos la cuota de goles de Adrián Ramos con un Goleador, él no es Goleador, los goles no son de 1 año, es de años atrás, igual Marco Pérez Y Ángelo Rodríguez, no son goleadores de raza, un goleador te hace mínimo 15 goles por temporada, ellos no”.

Y siguió. “a Adrián Ramos lo crucifican porque lo encasillan como un nueve y él no tiene esas características, él no es de aguantar y estrellarse con los centrales, póngale un nueve al lado y lo exprime al máximo”.

Sobre el delantero que debe tener la Selección Colombia, Hamilton señaló que “para mi el nueve de hoy, debe ser Duván Zapata; Luis Fernando Muriel es totalmente diferente en características”.

Finalmente, no dejó pasar por alto el clásico vallecaucano que se aproxima en la Liga BetPlay entre América vs. Cali, del cual dijo que El Deportivo Cali es su favorito por el momento en el que llega el ‘azucarero’, siendo líder.