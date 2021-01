Habló Fernando Uribe y el hincha de Millonarios se ilusiona

Volver a contar con Fernando Uribe en el equipo es algo que un alto porcentaje de hinchas de Millonarios pretende. Y ahora que el atacante está libre, buscando posibilidades para su futuro, respondió a una pregunta clave.

Hablando para Mundo Millos, el atacante que jugó el primer semestre de 2020 en Santos FC (Brasil) y ahora está libre, fue consultado por la posibilidad de jugar nuevamente en Millonarios, equipo en el que estuvo durante 2014 y 2015 y con el que se consolidó como Máximo Anotador de un Torneo (15 goles).

“Millonarios es la primera opción para cuando vuelva a Colombia. Fui muy feliz allí y me hicieron cumplir un sueño”, respondió. Con eso se refirió a la posibilidad ya mencionada de ser el goleador de un certamen. En ese entonces marcó 15 anotaciones con el equipo albiazul que cayó eliminado en la semifinal por penaltis ante Deportivo Cali. Fernando Uribe lideró la tabla de artilleros, superando a Hárold Preciado (13), Marco Pérez (9), Jonathan Copete (9) y Carlos Ibargüen (9).

Ahora la cuestión que queda por resolver es cuándo se dará ese regreso a Colombia. El atacante terminó el ciclo por el fútbol brasilero en el que también jugó para Flamengo. Está buscando posibilidades. Recientemente se le relacionó con Barcelona de Guayaquil, el campeón del fútbol ecuatoriano, pero esa posibilidad se descartó.

Fuentes de le prensa ecuatoriana y el representante de Fernando Uribe mencionaron que se cayó esa oportunidad. El goleador no irá al equipo ecuatoriano por cuestiones económicas que no terminaron de cerrarse. Él sigue a la expectativa de una definición para su carrera. Tiene 33 años y todavía múltiples posibilidades. La de Millonarios en Colombia, de momento, no existe. Al menos no hay contactos para que eso se haga en este momento, más allá de que él quiera.

Lo último que se supo sobre sus posibilidades a futuro lo dijo Luis Carlos Serrano, su representante, hablando para El VBAR (Caracol Radio). Habló de una opción en Turquía y otra de la República de Corea. Se mantiene la expectativa.

Fernando Uribe hablando en Mundo Millos