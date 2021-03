Graterol y su estadística sacando el arco en cero con América

Foto: América de Cali Oficial

El arquero del América de Cali, Joel Graterol, se convirtió en el segundo arquero de la Liga BetPlay en sacar más veces la valla invicta.

Cada vez que América juega el nombre de Joel siempre es protagonista. Desde su llegada al equipo le tocó a hacer la fila con Eder Chaux y gracias a ese sacrificio hoy viene siendo el jugador con más regularidad en el equipo.

“Yo me he concentrado en trabajar para que el día de partido pueda a hacer lo mío. Tengo que estar preparado siempre para una pelota como mínimo o una acción de juego. Gracias a Dios se ha logrado mantener el arco en cero. Quiero seguir en superación para que no solo sean 7 partidos con el arco en cero, sino que sean muchos más”, subrayó el venezolano en rueda de prensa.

Solo hay un arquero que lo supera en la estadística, se trata de Leandro Castellanos de Independiente Santa Fe, que completó ocho partidos con la valla en cero, uno más que Graterol. En la fecha 7 tuvieron la oportunidad de enfrentarse en el Pascual y los dos fueron los protagonistas para que el partido finalizara 0 – 0.

Detrás de estos buenos números está el trabajo silencioso y la competencia con sus compañeros en la posición. “Yo soy mi principal competencia, luego de un partido me exijo para lograr superarme en el siguiente, y es bonito cuando logras el arco en cero porque es una meta individual, es como decir que cumpliste con tu rol. Eso es lo más satisfactorio. Así que sigo con esta mentalidad”, concluyó.

El golero venezolano es el jugador con más minutos disputados (1.260) en toda la plantilla “Escarlata”. Su próximo reto será en el clásico frente a Millonarios.