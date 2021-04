¿Golpes entre los jugadores del Deportivo Pasto?: Ray Vanegas explicó lo que pasó

El compromiso entre Deportivo Pasto ante Junior de Barranquilla dejó varias polémicas, las cueles se volvieron virales en redes sociales.

Además del altercado que protagonizó Sebastián Viera con el gerente del Deportivo Pasto, hubo un video donde se mostraba a varios jugadores del cuadro volcánico alterados tras el empate y casi que eliminación de la Liga BetPlay. Sin embargo, en el video se alcanza a escuchar a Ray Vanegas con voz alta en contra de Tomas Maya.

Ante esto, se rumoró que hubo golpes de por medio, lo que el mismo Vanegas desmintió ante los medios de comunicación. “Fue una jugada que pasó con un compañero, perdimos un balón entre los dos, hubo un alegato fuerte y se dio la discusión en la tribuna. En ningún momento hubo agresión física entre César y yo”, dijo el delantero para ‘Blu Radio’.

Y agregó que “con ese video especularon que hubo golpes y ahí no se ve nada de eso. Eso lo subió un periodista de acá y ha generado mucha discordia”.

Finalizó la entrevista hablando sobre su relación con Sebastián Viera, portero del Junior, con quien también ha tenido diferencias. “Jamás peleé con Sebastián Viera, incluso cambiamos de camiseta. Después del partido me llamó y me dijo que había tenido un problema con el gerente y que él no había dicho esas cosas”.

Video que circuló en redes sociales