Gamero sobre el América: “Es un equipo que no cambió absolutamente nada”

El técnico de Millonarios analizó el partido de América de Cali ante Cerro Porteño y sacó conclusiones para la llave de los cuartos de final de la Liga BetPlay.

Este jueves, Alberto Gamero estuvo en rueda de prensa de Millonarios en el marco de la previa de los cuartos de final de la Liga BetPlay, donde el cuadro ‘Embajador’ estará visitando al América de Cali. El estratega analizó lo que fue el partido del equipo caleño en la Copa Libertadores ante Cerro Porteño, donde perderían por 2 – 0 y visualizó lo que será su enfrentamiento.

Inicialmente, Gamero se refirió al desgaste físico que hizo América en la semana. “América jugó un partido en el día anterior donde hizo un esfuerzo y eso le suma minutos a ellos. Ojalá nosotros podamos tener ese arresto físico que le falta a ellos, complementado con un buen partido. Va a ser un partido primordial para nosotros en el inicio de esta fase de la liga“.

Por otro lado, el técnico samario hizo una análisis del juego entre América y Cerro: “Vimos el partido que nosotros perdimos allá en Cali y el partido ante Cerro y es un equipo que no ha cambiado absolutamente nada. Lo que considero es que contra nosotros no va a salir sin ‘9’ y esa va a ser la única diferencia. Tuvieron mucho la posesión pero por la falta de un ‘9’ no fueron muy contundentes“.

Además, el técnico se refirió al juego de la fecha 16 donde ambos clubes se enfrentaron en el Pascual Guerrero y en el cual, los dirigidos por Juan Cruz Real le dieron la vuelta al marcador después del minuto 80. “Visualizamos el partido que nos hicieron allá y hay que corregir lo de esos dos goles que nos hicieron, tener un poco más de concentración e ir a buscar los 3 puntos“.