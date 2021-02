Gamero: lo que se sabe de las lesiones de Guarín y Márquez, y su “Millonarios me encantó”

FOTO: DIMAYOR

El DT de Millonarios habló en rueda de prensa tras la caída por 2-0 con Junior en Barranquilla. Pese al resultado, Alberto Gamero dijo que su equipo le encantó y dio las primeras noticias sobre los lesionados que dejó el partido.

“Tengo entendido que lo de Fredy Guarín es una molestia muscular y lo de Ricardo Márquez puede ser un esguince de rodilla, no es la misma lesión. Vamos a esperar. Tenemos 5 o 6 días antes del próximo partido y ojalá que los podamos tener”, dijo el DT de Millonarios sobre las bajas que sufrió la escuadra en el juego en Barranquilla.

La primera de ellas se dio a los 16 minutos y la otra en el segundo tiempo, ya con el marcador 1-0 y Millonarios lanzado por el ataque. ¿Esas lesiones alteraron sus planes? “Cuando se lesiona Guarín y entra Klíver Moreno seguimos bien, de pronto con un poquito menos de control, pero el equipo siguió bien. El gol fue un doble rebote. Y para el segundo tiempo cuando se lesiona Márquez, ahí sí se descompone el equipo en la parte ofensiva. Debimos poner extremos por dentro y sin embargo llegamos, nos acercamos y no tuvimos claridad para definir las poquitas que tuvimos. El equipo me encantó, vinimos a jugar mano a mano contra un gran equipo como Junior. Me voy triste por el resultado, pero lo que hicieron los muchachos me gustó. Vamos a seguir corrigiendo”, dijo Alberto Gamero.

El tener que jugar sin Fredy Guarín, afirmó él, no perjudicó a Millonarios: “La planificación estaba hecha para que jugara y aprovecháramos su media distancia y generara con David Mackalister Silva y Juan Carlos Pereira. Lo intentamos hacer, pero Klíver Moreno también entró bien. Nos hacen un gol de rebote y en el segundo tiempo pensamos hacer un cambio más ofensivo, emparejamos el partido y lo fuimos a buscar más”.

No se consiguió sumar en ese juego en el que, además, Millonarios jugó sin Fernando Uribe y Chicho Arango. ¿Eso afectó? “El titular es titular, pero los que jugaron hoy me dejaron tranquilo porque la filosofía del equipo no se cambió. Antes del partido lo dije: cambiamos jugadores por X o Y motivo, pero la idea y el modelo se mantuvieron. Perdimos un partido porque el fútbol es así. Hay que seguir luchando y pensar en el que viene”.

Las palabras de Alberto Gamero tras la derrota de Millonarios en Barranquilla (Dimayor)