Gamero, lo que “le deja tranquilo” de Millonarios y lo que “no le pueden hacer”

Millonarios volvió a ganar en la Liga BetPlay. Sumó 6 puntos en 2 partidos con Alberto Gamero al mando. El DT quedó tranquilo por el volumen ofensivo y pidió correcciones para la parte defensiva.

Así lo habló luego de un partido en el que Millonarios hizo 4 goles y recibió 3. El cuadro albiazul estuvo ganando en tres ocasiones diferentes en las que sufrió sendos empates. Logró hacer un cuarto tanto y ese sí lo mantuvo para llegar al triunfo. Por ende el positivo camino de la escuadra que viene de un 2020 sin objetivos deportivos cumplidos. Está buscando los de 2021.

“Fue un gran partido, 7 goles. Me gustó mi equipo y me gustó Once Caldas (…). Me parece que en el primer tiempo podíamos hacer un par de goles más y definirlo. Tenemos un buen volumen de ataque. Me deja tranquilo”, dijo Alberto Gamero en una de sus respuestas sobre el compromiso.

Y agregó: “En los 4 goles que hicimos todo fue muy bueno. Quizá en el primer tiempo pudimos definir más. Hemos tenido muy buen volumen de ataque. Debemos revisar los 3 goles porque no nos pueden hacer 3 de local. Me deja tranquilo ganar, porque para lograrlo hay que hacer goles e hicimos 4”.

Más de Alberto Gamero en rueda de prensa tras Millonarios 4-3 Once Caldas

-“Esto nos deja enseñanzas. Jugamos contra un muy buen equipo y nosotros también tuvimos cosas para catalogarnos como buen equipo”.

-“Me gustó mucho el frente de ataque, dos laterales que salieron constantemente, un medio centro que acompañaba. Estamos pidiendo eso, que cuando tengamos el balón, juguemos, y que sin balón defendamos los once, eso para corregir”.

-“Felicito a Zipaquirá porque nos ha regado mucho más la cancha. Nos la han arreglado y se presta para jugar y hacer posesión. Ojalá contra Pereira la tengamos mejor”.

-“Las variantes que proponemos me parece que son interesantes. Me deja tranquilo que hicimos cuatro goles. Ahora tenemos que corregir en la parte defensiva”.

-“Daniel Ruiz es un jugador interesante. Necesitábamos un hombre más rápido y más control de balón, pero alguien que marcara también”.