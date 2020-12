Gamero: de los objetivos incumplidos con Millonarios al “se vislumbra un 2021 muy bueno”

Foto: Dimayor

El mismo Alberto Gamero lo dijo tras la derrota por penaltis ante Deportivo Cali en el repechaje de la Liguilla BetPlay. Hablando netamente de resultados, dijo que Millonarios con él se trazó objetivos que no fueron cumplidos.

“Hay objetivos que nos trazamos y no los cumplimos. La vida es de objetivos, nosotros nos trazamos uno y no lo cumplimos, pero la campaña después de la pandemia es buena. El equipo se acostumbró a no perder, a jugar bien donde iba y a pelear cosas importantes. Desafortunadamente no nos alcanzó para la Sudamericana, pero me parece que este repunte es bastante bueno y vislumbra un 2021 muy bueno”, dijo el DT de Millonarios.

Alberto Gamero, quien en su época de jugador fue campeón con el cuadro albiazul, regresó a la institución para 2020 en la labor de DT. Buscó títulos o clasificación a certámenes internacionales y no logró algo de eso. Millonarios en el 2021 solo tendrá competencia local y hacia ella apunta el entrenador samario que termina el año con una buena sensación respecto al equipo.

“La mística de todos estos jugadores va creciendo. 2021 va a ser un año muy bueno para Millonarios. Me parece que el equipo respondió y se fortaleció. Terminamos siendo un equipo importante y grande”, concluyó el DT.

-“Se va uno con la gran tristeza de no clasificar a un evento de estos, que era lo que veníamos a buscar. Otra vez los penaltis nos fueron esquivos contra este mismo equipo. Esto es el fútbol”.

-“Hoy le doy todo el respaldo a los que fallaron los penaltis (Andrés Felipe Román y Diego Abadía) porque son jóvenes y fueron decididos a cobrar. Este es el fútbol. Para ellos ánimo y fortaleza. Y para el grupo, felicitaciones”.

-“Fue un partido de buen ritmo, exigente y los muchachos cumplieron a cabalidad esto. Este final de Millonarios lo veo con jugadores decididos a que el equipo no puede perder”.

-“Hubo personalidad, jerarquía. Jugamos un partido mano a mano, de ida y vuelta. Los muchachos cumplieron a cabalidad. Destaco la valentía”.

-“El repunte del equipo es muy bueno y vislumbra un 2021 muy bueno”

