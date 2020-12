¡Futuro definido para Miguel Borja!

Miguel Borja se despidió de Junior y sus hinchas al saber que el cuadro rojiblanco no haría uso de la opción de compra, pero la despedida se postergó. Finalmente el elenco barranquillero extenderá el préstamo para que se quede 6 meses.

El goleador cumplió el sueño de jugar en Junior a través de la fórmula de la cesión. Junior lo trajo a sus filas en condición de préstamo por un año con opción de compra. Al final del tiempo, la idea era que el equipo hiciera uso de la misma, pero eso no pasó. Por ende la idea que tuvo de empezar a despedirse.

Al no ser comprados sus derechos deportivos, Miguel Borja pensó que debía volver a Palmeiras, pero allí no tenían los mismos planes. El cuadro brasilero optó por no inscribirlo para la Copa Libertadores (está en semifinal) porque ya tiene un plantel que está completo, según su consideración. El colombiano no tendría lugar y por eso volvería a buscarse una opción para la continuidad de su carrera.

Esa opción volvió a ser Junior de Barranquilla. Se buscó la forma de extender el préstamo y se habría logrado. Miguel Borja seguiría 6 meses más con el equipo, manteniendo la opción de compra de 4.3 millones de dólares por el 50% de sus derechos económicos. El acuerdo está listo y pendiente de oficialización de las partes.

Más tiempo para Miguel Borja en Junior de Barranquilla

El goleador tendrá otro semestre para seguir aumentando sus cifras con el equipo del que es hincha. Ya pasó un año con su camiseta. Marcó 20 goles en 36 partidos entre Liga, Libertadores, Copa Sudamericana y Superliga, en la que el equipo fue campeón.

“Hace algunas horas mi representante me ha comunicado que el Junior no está en condiciones de comprar mis derechos como jugador, por lo tanto quiero expresarle mi agradecimiento a toda la hinchada juniorista, a mis compañeros, al periodismo y a todas las personas que me han apoyado y demostrado su amor durante este lindo paso por el equipo del cual soy hincha de corazón”, fue lo primero que escribió el goleador a través de su cuenta en Instagram cuando se dio la posibilidad de no continuar.

Y agregó: “Me hubiese encantado seguir representando los colores de mi amado equipo, pero desafortunadamente así no será. Espero que este no sea un adiós sino un hasta pronto”. Eso lo dijo Miguel Borja, quien llegó al club cedido por parte de Palmeiras.