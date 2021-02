Fuerte crítica del médico de Boca Juniors a Millonarios

La situación de Andrés Felipe Román fue explicada por parte de Guillermo Brotman, quien es el jefe del departamento médico de Boca Juniors.

Asegura que la miocardiopatía hipertrófica es fácil de detectar, como queriendo decir con ello que en Millonarios tal vez no se evaluó o pasó por alto este detalle.

“Es muy fácil de diagnosticar. Hasta un residente de primer año de cardiología se daría cuenta de lo que tiene el paciente con un electrocardiograma”, afirmó Brotman durante una entrevista en WRadio.

Además, contó todos los detalles acerca de la situación médica presentada por Román. “La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad genética que se transmite de generación en generación. No es muy frecuente, se da una en cada quinientas, es muy fácil de detectar y cuando uno la detecta en un atleta de alto rendimiento se debe parar de hacer el deporte porque es progresiva. Para hacer deporte de alta competencia, está totalmente contraindicado, pues es la principal causa de muerte súbita”.

Críticas a Millonarios

El médico siente que en el club bogotano no se está tomando este tema con el rigor que amerita. Tampoco entiende que no se valorara al jugador en su momento, puesto que este tipo de diagnósticos no revisten de amplios conocimientos en la materia o estudios muy técnicos,.

“Escuché al señor Gamero, que creo que es el técnico de Millonarios, en una actitud bastante temeraria diciendo ‘bueno, mejor que (Román) vuelva y el próximo partido juega’. Me parece que sería bueno que le hagan estudios y evalúen con los cardiólogos que tenga el club, que además en Colombia los hay de primer nivel, y que puedan determinar algo que debió estar determinado previamente”.

De confirmarse esta condición médica en Román, tal y como lo afirman los especialistas sería el fin de su carrera deportiva porque no se aconseja seguir en alto rendimiento deportivo.