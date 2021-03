Fredy Guarín: cómo bajó de peso, el gol de Millonarios que más gritó y cómo vivió la Estrella 14

A través de un Live en Instagram, Fredy Guarín habló de esos temas con hinchas de Millonarios. Contó que desde el primer partido quiso estar con el grupo pese a saber que no estaba en forma para jugar profesionalmente.

Ese partido ante Envigado (Millonarios lo ganó en Manizales), fue especial para él. Fue el de su debut con el equipo amado y también uno que dejó unas imágenes suyas que luego usó para motivarse y bajar de peso. A partir de los muchos memes que surgieron en ese momento, el hombre de la Selección Colombia empezó un reto personal que ya lo llevó a bajar 14 kilos.

“Ya como muchos vieron, salí con buena pipita (barriga), entonces me hicieron reír bastante, pero me motivaron mucho (…). Mi cuerpo no era de un jugador de fútbol profesional, para nada. Ya estaba más allá, jugando en la cancha del barrio, pero yo quería estar con el grupo, por encima de cualquier cosa. Dejé de pensar en el qué dirán y me metí. Que digan lo que digan. Había pedido una camiseta talla XL y jugué con una L. Empezaron los memes y eso es lo que me gusta a mí, que hablen. Que hablen que yo lo convierto para el otro lado. Así empecé. Me levantaba, veía esa foto y decía, ‘no puedo estar así’. Me iba al entreno y miraba la foto. Así, todos los días y todo el tiempo, la miraba (…). No fue nada fácil. En 2 meses conseguí bajar 14 kilos. No es fácil, pero se puede porque está en la mente. Entonces, llegaba con hambre a la noche y veía la foto con la panza afuera. Y decía, ‘no, no’”, contó Fredy Guarín en sus redes sociales.

De esa forma y con mucho trabajo, dieta y entrenamiento, se ha puesto en forma. Su aspecto cambió totalmente y en ese sentido está listo para volver a la competencia con Millonarios, ya en una mejor condición.

Ⓜ️ Fredy Guarín pasó de pesar 105 kilos a 91 kilos en sus primeros dos meses en Millonarios. Aclara que puede y va a estar mejor y, entre otras cosas, cuenta que el meme de la foto en Envigado fue una de sus principales motivaciones. Un crack en todo el sentido, @fguarin13 👏🏼 pic.twitter.com/zzoRzh7LDt — Cristian Pinzón (@Crispinllos) March 9, 2021

🔵 Fredy Guarín @fguarin13 hizo un vivo en Instagram y confesó que bajó 14 kilos en dos meses (estaba en 105 kg). En la charla destacó que los memes que se burlaban de él lo motivaron a salir adelante. Que todavía le falta más pero esta feliz @MillosFCoficial #Millonarios pic.twitter.com/oLl6R1dm4P — Nicolas Sierra (@nicosierra) March 9, 2021

Más de Fredy Guarín en el Instagram Live

El gol que más gritó: “El día que Henry Rojas pegó ese zurdazo (final de la Liga ante Santa Fe en 2017-2). Fueron muchas emociones porque él es amigo mío de infancia y lo hizo con Millos, quedamos campeones, ese fue el gol más gritado”.

Estrella 14 de Millonarios (2012): “Estaba pendiente del partido. Cuando se terminó se me salieron las lágrimas y los muchachos con los que estaba empezaron a preguntarme qué me había pasado y les dije que acababa de quedar campeón el equipo de mis amores en Colombia. Y nada, me puse a llorar de la emoción. Me abrazaron todos. Fue emocionante ese día”.