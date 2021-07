Freddy Rincón y la razón por la que “borró del mapa” a Deportivo Cali

Más de una vez lo ha dicho públicamente y ahora en Win Sports Freddy Rincón lo reiteró. Contó la historia de por qué fue hincha de Deportivo Cali y dejó de serlo. Así de claro.

¿De quién es hincha Freddy Rincón?, le preguntaron en el programa Saque Largo. Y dijo: “La verdad, la verdad, por imposición de mi papá fui hincha de Deportivo Cali, pero después de que jugué en el América, al Cali lo borré del mapa”. Contundente. Es la ratificación de una historia que ha contado en más de una ocasión.

El año anterior en entrevista en Los Campeones (Univalle Estéreo) dio más detalles de lo mismo: “Fui hincha del Deportivo Cali por imposición de mi papá, aunque nunca le tuve ese amor. Le hice mucha fuerza en algunos momentos, pero me arriesgaba siempre porque al jugar contra ellos yo decía que era hincha del Cali y a mí en el Cali nunca me hicieron algún honor, alguna cosa por yo haber hecho lo que hice en el fútbol y por ser hincha”, dijo en ese momento.

Por eso aquella entrevista la finalizó diciendo: “Para mí no representa nada. Yo le perdí ese amor a Deportivo Cali. Me parece que fueron muy desagradecidos, porque yo me arriesgué demasiado diciendo que era hincha del Cali y quién sabe en ese, yo botara un gol y quién sabe lo que iban a pensar los hinchas de América de mí, pero eso nunca fue reconocido por ellos”.

Freddy Rincón jugó en América de Cali entre 1990 y 1993. Fueron más de 150 partidos y más de 50 goles. Hizo parte de los títulos de liga en 1990 y 1992. De ahí salió hacia el fútbol brasilero a jugar con Palmeiras, consolidándose como hombre de Selección Colombia y uno de los futbolistas colombianos más importantes de la historia.

Un gol de taco de Freddy Rincón con América a Deportivo Cali