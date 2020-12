Bastantes comentarios en redes sociales ha generado la noticia que dio Eduardo Luis López respecto a la final de la Liga BetPlay en la que Santa Fe y América de Cali definirán al campeón del año.

“Estaré en la gran final porque a mí también me llegó el traído. Nos vemos en Santa Fe vs. América de Cali”, confirmó Eduardo Luis López a través de un video en su cuenta en Twitter. Tendrá la oportunidad de relatar ese último juego del año a través de WIN SPORTS +, algo que no sucedió en el partido de ida.

Ese duelo entre América de Cali y Santa Fe en el Pascual Guerrero tuvo la narración del Cantante del Gol que, entre otras cosas, también fue tendencia en aquel momento por algunas inconformidades que de los aficionados con su trabajo. Sin conocerse si fue por eso o no, en la transmisión oficial del partido de la final de la Liga BetPlay se decidió que él no esté en el juego de vuelta.

Será la oportunidad para Eduardo Luis López de narrar una nueva final del fútbol colombiano. Lo compartió con sus seguidores y la noticia lo mantiene en las tendencias de las redes sociales varias horas después de haberlo anunciado. El partido entre Santa Fe y América de Cali está programado para disputarse el domingo 27 de diciembre a partir de las 6:00 p.m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

La confirmación de Eduardo Luis López sobre la final de la Liga BetPlay en Win Sports +

“Feliz navidad amigos. Y ¿quieren saber si relato la final este domingo? Aquí les cuento. Porque los tiempos de Dios sí existen y le pido al Señor que me ponga en el lugar que me corresponde y me dé la humildad para aceptarlo. He aprendido un montón. Feliz navidad mi gente.

Espero que tengan una navidad sensacional, no fue un año fácil para ninguno, hoy quiero que le pidamos al ‘Niño Dios’ muchísima sabiduría para entender sus decisiones, a veces que no están de acuerdo con las de nosotros.

Pero créanme, que los tiempos de Dios existen. Y siempre hay que pedirle a Dios que nos ponga en el lugar que nos corresponde y que tengamos la humildad para aceptarlo”.

El Tweet de la confirmación de Eduardo Luis López