Fernando Uribe y su mensaje por el primer gol en el regreso a Millonarios

¡Se tardó solamente 5 minutos en volver a marcar con Millonarios! Fernando Uribe, que llevaba más de 20 meses sin marcar un gol de manera oficial, logró su primero en un nuevo triunfo del cuadro albiazul.

Marzo 14 de 2019 es la fecha en la que se registró el gol más reciente de Fernando Uribe. Lo hizo con Flamengo en Copa Libertadores ante LDU Quito. Después tuvo su experiencia en Santos FC, un semestre sin jugar y ahora el regreso a Millonarios. ¡Empezó a jugar y a marcar de manera inmediata!

Fernando Uribe fue titular en el partido de la Fecha 3 de la Liga BetPlay I-2021 ante Once Caldas. ¡Y marcó a los 5 minutos! Definió tras asistencia de Emerson Rodríguez para el 1-0 del compromiso que terminó 4-3. Hubo festejo para Millonarios y una enorme alegría para el atacante pereirano que volvió al cuadro albiazul tras 5 años en los que jugó en Deportivo Toluca, Flamengo y Santos FC.

“Tantos sentimientos en un solo momento. Solo me queda agradecer, a Dios quien me respalda en todo momento, a mi familia que están en las buenas y en las no tan buenas, a mis compañeros porque me recibieron con los brazos abiertos y a la mejor hinchada del país por su cariño”, escribió Fernando Uribe en su cuenta oficial de Twitter por ese gol a Once Caldas.

Fernando Uribe ya suma 30 goles con Millonarios

Este nuevo ciclo lo empezó con anotación. Un partido, un gol. A eso regresó. Buscaba tener una nueva experiencia con el equipo del que dijo enamorarse y con el cual se ganó un Botín de Oro en la liga colombiana. En los dos semestres previos que jugó con Millonarios, anotó 14 y 15 goles respectivamente.

Todos sus goles con el elenco albiazul los hizo de la siguiente manera:

2014 (14): Deportivo Pasto, Águilas Doradas, Fortaleza CEIF (4), Patriotas, Independiente Medellín, Deportivo Cali, Alianza Petrolera, Llaneros (2) y César Vallejo (2).

2015 (15): Deportivo Pasto, Once Caldas, Cúcuta Deportivo, Cortuluá (2), Boyacá Chicó, Uniautónoma, Jaguares, Santa Fe, Envigado (4) y Deportivo Cali (2).

2021 (1): Once Caldas.

