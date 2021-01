Fernando Uribe y el porqué se enamoró de Millonarios

FOTO: MILLONARIOS FC

Millonarios ya cuenta de nuevo con Fernando Uribe. El goleador que tuvo entre 2014-15 ya entrena con el plantel y en el día de su regreso, habló en entrevista exclusiva con Win Sports en la que contó pormenores de su relación con el club.

Ya anteriormente había dicho que él no era hincha de Millonarios. Su sentimiento por el cuadro albiazul se gestó en ese año en el que defendió sus colores. Fueron 29 goles los que hizo en ese entonces. Tuvo uno de los rendimientos más altos de su carrera. Fue reconocido y volvió a tener la oportunidad de ir al fútbol del exterior. Para él fue una experiencia irrepetible que resumió en la entrevista con Daniel Pérez.

+ El último gol de Fernando Uribe antes de volver a Millonarios

+ Fernando Uribe: “No nací ni crecí siendo hincha de Millonarios, pero esta es mi institución”

+ Millonarios: Fredy Guarín, Fernando Uribe y “la mejor nómina del campeonato”

“El grupo en el que estuve fue bastante especial, muy unido. Disfrutamos muchísimo todo lo que hacíamos. Esa fue una de las claves para estar cerca del objetivo final que por cosas del fútbol, del destino, unos penaltis, no pudimos alcanzar. Tengo buenos recuerdos de ese Millonarios gracias a eso y a los jugadores que había: Máyer Candelo, Román Torres, Rafael Robayo, que tenían ese sentido de pertenencia tan marcado por la institución. Me enamoré del equipo. Si bien y todo el mundo sabe, no era hincha, ahora soy un hincha más. Me encanta estar de nuevo aquí, lo estoy disfrutando muchísimo y mi familia está feliz con la decisión porque aprendimos a amar la institución, el equipo como tal y todo lo que lo rodea. Esperemos que este paso sea aún más exitoso”, respondió en Win Sports.

Pensando en eso, Fernando Uribe se refirió al equipo al que llega. A la distancia estuvo siguiendo a Millonarios y más que todo al proceso que se lleva con Alberto Gamero al mando. Sobre eso opinó: “El objetivo claro es el título por lo que significa Millonarios. Los jóvenes tienen el talento suficiente y van a potenciar al equipo, mientras que los jugadores de experiencia debemos hacernos responsables de que ellos tengan gallardía”.

Respuesta de Fernando Uribe en Win Sports

“Tengo muy buenos recuerdos de ese equipo, gracias a los jugadores que tenían ese sentido de pertenencia, Mayer, Román, ‘Rafa’, me enamoré del equipo, ahora soy un hincha más”, Fernando Uribe.#ConexionWIN pic.twitter.com/t17S3Zx6x8 — Conexión Win 🏡👍 (@ConexionWIN) January 21, 2021

El primer día de Fernando Uribe en el regreso a Millonarios