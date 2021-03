Fernando Uribe, qué le pasó y “las líneas regulares” en el gol de Vladimir Hernández

Fernando Uribe, el goleador de Millonarios, solo jugó 15 minutos ante Atlético Nacional. Salió lesionado y en rueda de prensa explicó lo sucedido, además de opinar del gol que le significó la derrota al cuadro albiazul.

Uribe llegó al clásico en El Campín con 6 goles anotados en la Liga BetPlay. Hasta ese momento era el goleador de Millonarios (ahora lo igualó Chicho Arango) y por ende, una carta importante para el juego de parte del elenco dirigido por Alberto Gamero. Infortunadamente en sus planes, a los 14 minutos salió sustituido.

“Por la sensación en el momento y esperando el diagnóstico y los exámenes que habrá que hacer, sentí fuerte. Es una lástima porque estaba empezando el juego y sentía que estábamos bien. Son situaciones del fútbol, situaciones físicas que pueden acontecer. No venía con molestias y el cuerpo no me había avisado como lo hace en algunas situaciones. Simplemente fue un movimiento fuerte. Inmediatamente sentí el tirón. Esperemos que los exámenes digan cuánto tiempo va a ser”, fue lo que dijo sobre su lesión.

Y luego, al ser consultado por la acción del gol del 1-2 de Atlético Nacional, Fernando Uribe dijo: “El segundo gol lo he visto varias veces en el camerino y no encuentro en qué momento está habilitado el jugador de ellos. Eso tendrá revisarlo la gente encargada de esto. No quiero ahondar en el tema porque lastimosamente podemos ser perjudicados. Es mejor dejar ahí”.

Aunque lo dijo así, más adelante en la rueda de prensa sí habló más: “Esperemos que el VAR tenga toda la razón. A nosotros nos quedan las dudas por las imágenes que hemos visto y las líneas trazadas en el terreno de juego, para mí regulares. Esperemos que ellos sean los de la razón y nosotros nos estemos equivocando, no por el bien de nosotros sino del fútbol colombiano”, concluyó Fernando Uribe.

Fernando Uribe en rueda de prensa tras el partido de Millonarios