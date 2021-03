Fernando Uribe entró en la historia de Millonarios: ¿Hizo el gol más rápido del club?

En la victoria de Millonarios 0-2 a Alianza Petrolera, Fernando Uribe fue gran protagonista y anotó el primer gol antes del primer minuto de juego.

Por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2021-1, Fernando Uribe anotó un gol al segundo 21′ tras un error de la defensa de Alianza Petrolera. Desde ahí se pensó que era el gol más rápido en la historia de Millonarios, pero por once segundos quedó como la cuarta anotación más rápida en la historia del cuadro ‘Albiazul’.

Aquí el top 5 de los goles más rápido de Millonarios

Ayron del Valle (vs. América, 25 de agosto de 2018): 10 segundos

Wilson Cano (vs. MetroStars, Copa Merconorte, 11 de agosto de 2001): 13 segundos

Rafael Robayo (vs. Envigado, 16 de noviembre de 2008): 14 segundos

Fernando Uribe (vs. Alianza Petrolera, 9 de marzo de 2021: 21 segundos

Jorge Raigoza (vs. Santa Fe, 13 de junio de 1989): 27 segundos

Tomado de (Datos de Carlos Forero en Twitter)

Así las cosas, Fernando Uribe entró en los libres de la historia de Millonarios. cabe recordar que el gol más rápido del fútbol colombiano lo hizo el argentino Ariel Carreño, con La Equidad, el cual fue a los 7 segundos en partido que su equipo venció 1-0 a Junior, en el finalización del 2010.