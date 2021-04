Fernando Salazar: “El partido se va a demandar por el TAS”

El máximo dirigente de Águilas Doradas, José Fernando Salazar, habló acerca del partido en el que su equipo tendrá que presentarse con tan solo siete jugadores para jugar frente a Boyacá Chicó.

Según el comunicado que Águilas Doradas publicó en sus redes sociales, de los 29 jugadores que tienen inscritos, siete están lesionados, 16 de ellos están contagiados con COVID-19 y solo siete, en teoría, estarían disponibles para disputar el partido frente al equipo boyacense.

“No entiendo de donde saca la información el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, que Águilas Doradas tiene 17 jugadores disponibles. Me sorprende que mienta porque de 29 jugadores tenemos 7 reportados por la ARL, eso no me lo estoy inventando. Y pongo al país de testigo y le digo al presidente Jaramillo que públicamente con herramientas y con argumentos desmienta la carta que ya hay firmada por la ARL Suramericana donde informa que hay 7 jugadores que están reportados por accidentes”, subrayó en entrevista con el Carrusel (Caracol Radio).

“Hay tres situaciones que se podían presentar para el juego de hoy. Una era no presentarnos, es posible que nos desafiliaran; dos, presentarnos con los jugadores que tuviéramos y eso es lo que vamos a hacer; o la última era aplazar el partido y no hubo poder humano para hacerlo”, sostuvo.

Así las cosas el equipo antioqueño va a salir al terreno de juego de la siguiente forma, esto según lo expresado por el dirigente de Águilas: “Bejarano en el arco, el portero suplente irá de lateral, al lado estará un muchacho Delgado que debutará a sus 18 años, Juan Pablo Otalvaro de lateral derecho (quien es volante 10), al otro lado el 9 que es Anthony Uribe jugará de lateral izquierdo y en el mediocampo jugarán Jhon Martínez y Pérez; esa es la realidad”, concluyó.

El encuentro está programado para jugarse a las 3:30 p. m. en el estadio Alberto Grisales.