Felipe Román: la diferencia entre el corazón de atleta y la miocardiopatía hipertrófica

Andrés Felipe Román pasa por un momento complicado y aún no se define su futuro deportivo con Millonarios, equipo que ayer emitió un comunicado oficial.

“Millonarios FC informa que se le practicaron exámenes especializados de valoración médica cardiológica a nuestro jugador Andrés Felipe Román, que incluyen electrocardiograma, ecocardiograma y cardio resonancia en la Fundación Clínica Shaio.

En el concepto de la Junta Médica de Especialistas informó que con los resultados de los exámenes no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Completó que no se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos, además que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo durante su desempeño deportivo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad, ni de muerte súbita de causa no clara, el diagnóstico más probables es que se trate de un corazón de atleta“.

Así las cosas, Andrés Felipe Román entrará en un proceso de tres meses sin hacer deporte de alto rendimiento y así establecer la verdadera enfermedad, ya sea miocardiopatía hipertrófica o corazón de atleta. ¿En qué se diferencian?

Según Osmar Pérez, cardiólogo bogotano que habló para Win Sports, si se confirma la miocardiopatía hipertrófica, el lateral de 25 no podrá volver a jugar fútbol o cualquier deporte de alto rendimiento porque es una enfermedad que produce muerte súbita en los deportistas jóvenes a nivel mundial.

La otra hipótesis es que sufra de corazón de atleta, que sería un diagnóstico favorable para Román; se trata de corazones que no se adaptan adecuadamente en deportistas que hacen mucho ejercicio y que el corazón también se agranda, pero no produce muerte súbita y es más benigna. La cual se aconseja reducir la actividad física, no tener alto rendimiento por unos meses haber si los volúmenes del corazón empiezan a bajar y ahí competir.

