Felipe Jaramillo y sus razones detrás de la salida del América de Cali

Instagram: felipejaramillo_6

El volante Felipe Jaramillo salió del América a pesar de haber firmado una renovación y arribó al fútbol chileno, donde busca mayor protagonismo.

América de Cali dejó salir a dos jugadores de su equipo profesional que reforzaban la mitad de la cancha y sin buscar opciones para reemplazarlos. Uno de ellos fue Felipe Jaramillo, quien habló con ‘Zona Libre de Humo’ con relación a su salida. “Estaba muy complicado las opciones para jugar y por eso tomé la decisión de buscar otros aires“.

+ El récord que podría romper Catalina Usme en la Copa Libertadores Femenina

+ El reclamo de Jeison Lucumí a Yesus Cabrera en el partido vs. Pereira

+ ¿Qué dijo Juan Cruz Real de los goles anulados a América y el clásico ante Deportivo Cali?

El jugador manifestó que la razón por la que se quedó en América tras finalizar el 2020, fue por pedido del técnico Juan Cruz Real, pero que no le demostró con oportunidades. “Yo había hablado con el profe y me expreso que era importante para el equipo pero las opciones que se tenían eran muy pocas. Antes de renovar quien me dice que me quede es el profe Cruz“.

Además, explicó que lo que necesita en su carrera es jugar, por lo que no le importó dejar al América campeón y en Copa Libertadores. “Lo que me gusta es jugar, yo no estoy conforme si estoy entrenando bien y siento que hago las cosas de la mejor manera. De que me sirve una copa internacional sino juego, lo más importante para mí es jugar“, comentó.

Y complementó. “En principio, el primero que me dice que me quede es Juan Cruz, que yo era importante, entonces en mi cabeza me imaginaba un escenario diferente, pero al ver como estaba la situación, decido ir a Chile. Siento que, como líder que soy, uno debe darle las mismas oportunidades a la gente y el que mejor responda es el que juega. Pero este año en liga no jugué ni un partido, por eso no siento que me haya desesperado, sentía que este año no iba a ser lo que quiero para mí“.