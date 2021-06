¿Fechas y estadios de las semifinales de la Liga BetPlay?

Ahora sí quedó armado el cuadro con los 4 semifinalistas de la Liga BetPlay. Al certamen le restan solo 6 partidos para definir al campeón. ¿Cuándo se juegan?

Surge la duda, ya que tras la clasificación de Deportes Tolima eliminando a Deportivo Cali (3-2 global), el comunicado que emitió la Dimayor no habla de fechas ni estadios para los juegos que corresponden a la siguiente fase: Junior vs. Millonarios y Deportes Tolima vs. La Equidad. “En los próximos días, DIMAYOR informará las fechas en las que se disputarán las semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2021”, dicen al respecto.

▶: ¡Habría pasado a las afueras del estadio en el que se jugó Deportivo Cali vs Tolima en Valledupar!

▶: Oficial: descartaron su compra y tendrá que regresar al América de Cali

▶: Deportivo Cali y un inútil triunfo ante Deportes Tolima

Según versión de Futbolred y basados en unas declaraciones del presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, “las semifinales se programarían a mitad de semana, después de conocerse el último clasificado de los cuartos de final. Previo al partido en Valledupar, donde se definió al último semifinalista, manifestó que el próximo jueves 10 de junio, en Ibagué y Barranquilla se jugarían los partidos de ida”.

Eso no ha quedado confirmado todavía. Es algo tentativo que se planea para lo que viene y que depende de varias cuestiones. Un ejemplo de ello fueron las 5 programaciones que tuvo el partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima. Finalmente se disputó un mes después de lo estipulado y debió hacerse en Valledupar.

Sobre lo que sigue ahora no hay certezas. La idea es que los partidos se lleven a cabo en Colombia y en las sedes naturales de los equipos. Se está pendiente de programación y por ahora lo único claro son cuáles serán los partidos de ida y cuáles los de vuelta:

PARTIDOS DE IDA

∗ Deportes Tolima vs Equidad

∗ Junior FC vs. Millonarios FC

PARTIDOS DE VUELTA

∗ Equidad vs. Deportes Tolima

∗ Millonarios FC vs Junior FC