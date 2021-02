Fecha 7 de la Liga BetPlay 2021-I: programación oficial

La Dimayor informó los días, las horas y los estadios de los compromisos de la séptima jornada de la Liga BetPlay 2021-I.

Esa fecha irá del martes 16 al jueves 18 de febrero y sus primeros partidos serán Patriotas Boyacá vs. Alianza Petrolera y Once Caldas vs. Atlético Nacional.

Para el miércoles 17, también habrá encuentros de alta tensión: DIM vs. Boyacá Chicó FC y Junior FC vs. Deportivo Cali.

En el último duelo se enfrentarán nada menos que el bicampeón América de Cali e Independiente Santa Fe.

Deportes Tolima descansará.

La programación de los juegos de la jornada 7 de la Liga BetPlay 2021-I, aquí:

Martes 16 de febrero:

*Patriotas Boyacá vs. Alianza Petrolera | Hora: 6:00 p.m. | Estadio: La Independencia (Tunja) | Televisión: Win Sports.

*Once Caldas vs. Atlético Nacional | Hora: 8:00 p.m. | Estadio: Palogrande (Manizales) | Televisión: Win Sports +.

Miércoles 17 de febrero:

*Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pereira | Hora: 2:00 p.m. | Estadio: Alfonso López (Bucaramanga) | Televisión: Win Sports.

*Águilas Doradas vs. Envigado FC | Hora: 4:00 p.m. | Estadio: Alberto Grisales (Rionegro) | Televisión: Win Sports.

*DIM vs. Boyacá Chicó FC | Hora: 6:05 p.m. | Estadio: Atanasio Girardot (Medellín) | Televisión: Win Sports +.

*Junior FC vs. Deportivo Cali | Hora: 8:10 p.m. | Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla) | Televisión: Win Sports +.

Jueves 18 de febrero:

*Jaguares de Córdoba vs. La Equidad Seguros | Hora: 4:00 p.m. | Estadio: Jaraguay (Montería) | Televisión: Win Sports.

*Millonarios FC vs. Deportivo Pasto | Hora: 6:00 p.m. | Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá) | Televisión: Win Sports +.

*América de Cali vs. Independiente Santa Fe | Hora: 8:05 p.m. | Estadio: Olímpico Pascual Guerrero (Cali) | Televisión: Win Sports +.