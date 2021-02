Fecha 6 de la Liga BetPlay 2021-I: programación oficial

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano anunció cuándo, a qué horas y dónde se disputarán los partidos de la fecha 6 de la Liga BetPlay 2021-I.

Esa jornada iniciará el viernes 12 de febrero con los duelos Deportivo Pereira vs. Patriotas Boyacá FC, Alianza Petrolera vs. Once Caldas y Boyacá Chicó FC vs. América de Cali.

Un día después, el sábado 13, Millonarios FC jugará ante La Equidad Seguros en condición de visitante, Deportivo Cali recibirá a Águilas Doradas y Junior FC se enfrentará en Antioquia al Envigado FC.

El domingo 14 serán los últimos encuentros: Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga, Deportivo Independiente Medellín vs. Jaguares de Córdoba y Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima.

Atlético Nacional descansará.

A continuación, la información de los compromisos de la fecha 6 de la Liga BetPlay 2021-I:

Viernes 12 de febrero:

*Deportivo Pereira vs. Patriotas Boyacá FC | Hora: 4:00 p.m. | Estadio: Hernán Ramírez Villegas (Pereira) | Televisión: Win Sports.

*Alianza Petrolera vs. Once Caldas | Hora: 6:00 p.m. | Estadio: Daniel Villa Zapata (Barrancabermeja) | Televisión: Win Sports.

*Boyacá Chicó FC vs. América de Cali | Hora: 8:05 p.m. | Estadio: La Independencia (Tunja) | Televisión: Win Sports +.

Sábado 13 de febrero:

*La Equidad Seguros vs. Millonarios FC | Hora: 3:15 p.m. | Estadio: Municipal Héctor el ‘Zipa’ González (Zipaquirá) o Metropolitano de Techo (Bogotá) | Televisión: Win Sports +.

*Deportivo Cali vs. Águilas Doradas | Hora: 5:30 p.m. | Estadio: Deportivo Cali (Palmira) | Televisión: Win Sports +.

*Envigado FC vs. Junior FC | Hora: 8:00 p.m. | Estadio: Polideportivo Sur (Envigado) | Televisión: Win Sports +.

Domingo 14 de febrero:

*Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga | Hora: 2:00 p.m. | Estadio: Municipal Héctor el ‘Zipa’ González (Zipaquirá) o Nemesio Camacho El Campín (Bogotá) | Televisión: Win Sports +.

*DIM vs. Jaguares de Córdoba | Hora: 6:05 p.m. | Estadio: Atanasio Girardot (Medellín) | Televisión: Win Sports.

*Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima | Hora: 8:10 p.m. | Estadio: Departamental Libertad (Pasto) | Televisión: Win Sports.